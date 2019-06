Ekrem İmamoğlu vatandaşlara seslendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevi devraldıktan sonra seçim otobüsü üzerinden halka hitap ederek, "Benim sefer görev emrim çıktı. Kendimi bu şehrin insanlarına, kendimi bu şehrin çocuklarına, gençlerine, adayacağım ve sizler için gece gündüz çalışmaya söz veriyorum" dedi. Ekrem İmamoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında bulunan İl Seçim Kurulunda mazbatasını aldıktan sonra geldiği Saraçhane'de görevi İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya'dan devraldı. Devir teslim törenin ardından İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte seçim otobüsünün üzerine çıkarak Belediye binasının önünü dolduran vatandaşlarla hitap etti.

"BENİM SEFER GÖREV EMRİM ÇIKTI" Devir teslim törenin ardından seçim otobüsünden kalabalığa hitap eden İmamoğlu, "Size söz verdiğim gibi İstanbul'da israf bitecek, tasarruf başlayacak. Gelir adaleti başlayacak, hakça, hukuka uygun eşit bir şekilde İstanbul'un nimetlerine 16 milyon insana paylaştıracağım. Biliyorum benim sefer görev emrim çıktı. Kendimi bu şehrin insanlarına kendimi bu şehrin çocuklarına, gençlerine, adayacağım ve sizler için gece gündüz çalışmaya söz veriyorum. Artık zaman kaybetme vaktimiz bitti. Hiçbir lüksümüz yok, gece gündüz çalışmamız lazım, seçim bitti. Yaptığımız İstanbul buluşmasıyla artık hepinizin bana yardımcı olmasını istiyorum. Çözüm üreteceğiz, İstanbul'a herkesin gönül vermesini istiyorum. Hep birlikte birbirimize yardımcı olacağız. Bana yardımcı olmanızı istiyorum. Hep birlikte İstanbul'da benimle beraber çalışmaya hazır mıyız? Birlikte İstanbul'u ayağa kaldıracağız. İş insanlarına mali anlamda hazır olan iş insanlarına sesleniyorum. İlk etapta başta kreş kampanyamız olmak üzere çocuklara ve sosyal anlamdaki birçok projemize eşlik etmelerini bekliyorum. İstanbul'un her kesimini bu süreçte seferberliğe davet ediyorum" diye konuştu.

"SEÇİMİN KAZANINI BİZ YA DA BURADAKİLER DEĞİL, İSTANBUL VE TÜRKİYE'DİR" İBB çalışanlarına da seslenen İmamoğlu, "Buradan duyurmak istiyorum, işine sahip alın teri döken, bu şehir için çalışan kişiye partiye değil, 16 milyon İstanbullu için çalışan her büyükşehir belediye çalışanını yeri başımın üstünde. Ama başka öncelikleri olan varsa iş hukuku, ahlakına göre davranmıyorsa, belediyede başka işler peşinde koşuyorsa benim onunla işim olmaz. Liyakatiyle çalışanları başımızın üzerinde tutacağız. Bu şehirde biz onlar diye bir ayrım olmayacak. Biz bu şehrin 16 milyon insanını rengi ahengi olarak görüyoruz. Biz bu şehirde kaynakları adil dağıtmaya geliyoruz. Bu şehir hoşgörü şehri olacak, herkesi içine katan. Seçimin kazanını biz ya da buradakiler değil, İstanbul ve Türkiye'dir" şeklinde konuştu.

(Davut Has - Caner Sönmez - Alper Suat Tutaşı/İHA)

Kaynak: İHA