Ekrem İmamoğlu, ulaşım sektörü esnafı ile buluştu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Kentin ulaşım yönetiminde hep birlikte olacağız. Bütüncül bir yaklaşım ile planlı ulaşımı hayata geçireceğiz. Belediye ile sektör iş birliği içinde çalışacak. Sadece ceza kesen değil, uyaran ve iyileştiren yönetim olacağız." dedi.

İmamoğlu, Ulaşım Çözümleri Toplantısında, seçime 4-5 gün kala bile, vatandaşın, sektörlerin sorunlarını nasıl çözeceğiyle ilgileneceğini söyledi.

Esnaf odalarıyla görüşmelerini sürdüreceğini, dertlerini, taleplerini dinlediğini belirten İmamoğlu, çözüm önerilerini de duyuracaklarını ifade etti.

İstanbul'un en önemli, en temel sorunlarının başında ulaşımın geldiğine dikkati çeken İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yoğun bir toplu ulaşım ihtiyaç ve talebinin olduğu böyle bir kentte biz ne istiyoruz? Cevabı basit. Biz, bu kentte güvenli, konforlu, dakik, erişilebilir, uygun maliyetli bir taşımacılık hizmeti alınsın istiyoruz. Belediye olarak elimiz taşın altına sokacağız. Taşımacılık sektörünü destekleyeceğiz, bu kente ulaşım konusunda kim hizmet ediyorsa biz de onun hizmetinde olacağız."

"Kalite, konfor ve güvenliği artıracağız"

Ekrem İmamoğlu, çözüm noktasında muhatap bulamayan esnafa söylediklerini şöyle anlattı:

"Ulaşımda birlikte çalışacağız. Toplu taşımayı geliştirecek, kalite, konfor ve güvenliği artıracağız. 'Bunun için öncelikle belediye kurumsal yapısı içinde temsiliyeti artıracağız. Bu amaçla, 3T (Toplu Taşıma Teşvik) planı hazırlanacak. UKOME'de alt komisyonlarda etkin temsiliyetinizi sağlayacağız. Ulaşım Daire Başkanlığında odalar ve özel taşımacılar müdürlüğü kuracağız. Özel taşımacılara eğitim desteği vereceğiz. 6 ayda bir koordinasyon toplantısı yapacağız. Her sene, özel taşımacılar ile birlikte toplu ulaşım kurultayı gerçekleştireceğiz. Söz vermiş olduğumuz indirimli taşımaların, ücretsiz yolculuklara yapılan ilavelerin mali yükünü biz karşılayacağız."

İmamoğlu, ruhsat, belge harcı adı ile alınan ücretlerde düzenleme yapacaklarını, farklı isimler ile alınan yüksek bedelleri revize edeceklerini aktardı.

Halk otobüslerine verilen destek miktarını artıracaklarını dile getiren İmamoğlu, minibüs taşımacılığına ilişkin şunları kaydetti:

"Minibüs esnafı, belediyeyi bir tehdit olarak görmeyecek. Bugüne kadar gerçekleşen uygulamalar ile minibüs esnafının gözünde oluşan, sadece ceza verici, ceberut belediye imajını değiştireceğiz. Minibüsçüyü bürokrasi içinde boğmayacağız, evrak işleri asgariye inecek. Ruhsat bedeli, güzergah bedeli, harçlar ile katkı bedellerinin yükünü hafifleteceğiz."

İmamoğlu, servis araçlarıyla ilgili vaatlerinden de bahsederek, şöyle devam etti:

"Genel bir ilke olarak, mevzuata uygun olmayan ve korsan olan her türlü taşımacılığa karşı yasal ve mevzuata uygun taşımacılığı destekleyen olacağız. İstanbul'un trafik çilesini en derinden yaşayan taksici esnafımızın sorunlarını biliyoruz. Taksi duraklarının konum ve koşullarını iyileştireceğiz. Dinlenme ve bekleme koşulları genel olarak kötü olan taksici arkadaşlarımızın rahat bir şekilde dinlenmesini sağlayacak yeni taksi durakları oluşturacağız."

Yeni bir otogar için eylem planı

İmamoğlu, İstanbul gibi bir deniz kentinin deniz ulaşımında daha aktif olması gerektiğini dile getirdi. Deniz ulaşımını teşvik edecek bir çalışma içinde olacaklarını ve yeni deniz hatları açılacağını belirten İmamoğlu, yeni bir otogar için eylem planı geliştireceklerini, İstanbul'un her iki yakası için yeni otogar çalışması içinde olacaklarını daha önce de belirttiklerini anımsattı.

Mevcut otogarın durumu ve işletmesi için paydaşlarla görüşeceklerini, ülkenin ve belediyenin mevcut mali durumunu da dikkate alarak ortaya koydukları yeni otogar projelerini hayata geçirene kadar mevcut Esenler Otogarı'nın bitmiş olan işletme süresi için konunun muhatapları ile bir araya geleceklerini aktaran İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Kentin ulaşım yönetiminde hep birlikte olacağız. Bütüncül bir yaklaşım ile planlı ulaşımı hayata geçireceğiz. Belediye ile sektör iş birliği içinde çalışacak. Sadece ceza kesen değil, uyaran ve iyileştiren yönetim olacağız. Köprü geçişlerinde taşıma esnafından köprü ücreti alınmaması için girişimde bulunacağız. Toplu taşıma kullanım ve kalitesi yükselecek. Diyalog ve iş birliği dönemi başlayacak. Ek bir maliyet getirmeden ekmeği büyüteceğiz. Mevcut mali yüklerinizi hafifleteceğiz. Ulaşımda fırsat eşitliğini sağlayacağız. İstanbul'da ulaşım sorunlarının çözümünde en etkin payın sizler ile birlikte yapacağımız bu çalışmalarda olacağına inanıyorum."

Kaynak: AA