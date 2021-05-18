Ekrem İmamoğlu Twitch yayını ne zaman, saat kaçta? Ekrem İmamoğlu'nun Twitch kanalı nedir?
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Ekrem İmamoğlu Twitch yayını ne zaman, saat kaçta? Ekrem İmamoğlu'nun Twitch kanalı nedir?

Ekrem İmamoğlu Twitch yayını ne zaman, saat kaçta? Ekrem İmamoğlu'nun Twitch kanalı nedir?
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamasında Twitch kanalı açtığını duyurdu. İlk yayınını ise 19 Mayıs Çarşamba günü yapacak. Peki, Ekrem İmamoğlu Twitch yayını ne zaman, saat kaçta, hangi gün olacak?

Ekrem İmamoğlu'nun twitch hesabı nedir merak ediliyor. Twitter resmi hesabından duyurduğu açıklamaya göre Ekrem İmamoğlu yarın Twitch platformunda canlı yayın yapacak. Peki, Ekrem İmamoğlu twitch yayını hangi gün olacak? Ekrem İmamoğlu twitch hesabının ismi nedir?

EKREM İMAMOĞLU TWİTCH KANALI NEDİR?

Ekrem İmamoğlu Twitch kanalı açtı. Kanala "twitch.tv/ekremimamoglu" adresinden ulaşabilirsiniz. İlk yayınını ise yarın 19 Mayıs tarihinde yapacak.

Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklama:

"Gençler yarına hazır mısınız?

Zor Sor programında sorularınızı bekliyorum.

19 Mayıs 19.00'da Twitch kanalımda buluşalım.

https://twitch.tv/ekremimamoglu"

Ekrem İmamoğlu Twitch yayını ne zaman, saat kaçta? Ekrem İmamoğlu'nun Twitch kanalı nedir?

Buna göre yarın 19 Mayıs Çarşamba 2021 tarihinde Ekrem İmamoğlu Twitch'de canlı yayın yapacaktır.

EKREM İMAMOĞLU TWİCHT CANLI YAYINI NE ZAMAN?

Ekrem İmamoğlu Twitch canlı yayını yarın yani 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 19:00 'da başlayacaktır. Saat akşam 7 olduğunda canlı yayını izleyebilirsiniz.

YAYINA KİMLER KATILACAK?

Yarın gerçekleştirilecek olan yayına Batu Bozkan, Pinti Panda, Efe Uygaç, Berke Demir ve Mete Özbey gibi isimler katılacaktır.

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