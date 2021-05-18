Ekrem İmamoğlu Twitch yayını ne zaman, saat kaçta? Ekrem İmamoğlu'nun Twitch kanalı nedir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamasında Twitch kanalı açtığını duyurdu. İlk yayınını ise 19 Mayıs Çarşamba günü yapacak. Peki, Ekrem İmamoğlu Twitch yayını ne zaman, saat kaçta, hangi gün olacak?