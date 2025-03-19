İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' ve 'terör' suçlamasıyla gözaltına alınmasının yankıları sürerken herkes "İmamoğlu tutuklanırsa İBB'ye kayyum atanır mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Böyle bir durumda masada iki seçenek olacak. Eğer İmamoğlu terörden suçlu bulunursa yerine kayyum atacak. Ancak rüşvet gibi durumlar söz konusuysa o zaman belediye meclisi içerisinden seçim yapılacak. Ekrem İmamoğlu tutuklandı mı?

EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI MI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya ilişkin açıklamasında İmamoğlu için "Suç örgütü lideri" tanımını kullanırken gözaltına alınanlar arasında belediyenin çeşitli yöneticileri de bulunuyor. Aynı soruşturma kapsamında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da gözaltına alındığı bildirildi. İmamoğlu hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında da gözaltı kararı verildi. Bu soruşturma da İmamoğlu ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiyi kapsıyor. Böylece İBB'deki iki ayrı soruşturmada toplamda 106 gözaltı kararı bulunuyor.

İŞTE İMAMOĞLU VE ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN 7 SUÇLAMA

• Suç örgütü yöneticisi olmak

• Suç örgütüne üye olmak

• İrtikap

• Rüşvet

• Nitelikli dolandırıcılık

• Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek

• İhaleye fesat karıştırmak

KAYYUM ATANIR MI?

Soruşturma kapsamında İmamoğlu hakkında PKK/KCK yapılanmasıyla iltisaklı bir durum oluşursa mevzuata göre kayyum atanabilir. Terörle iltisaklı değil de diğer adi suçlar olarak tarih ettiğimiz rüşvet, zilmet, ihtilas gibi durumlar söz konusuysa o zaman belediye meclisi içerisinden seçim yapılmak suretiyle belediye başkanı tayin edilebilir.

HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun (İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi), Necati Özkan (İmamoğlu'nun kampanya yöneticisi), Mehmet Murat Çalık (Beylikdüzü Belediye Başkanı), Tuncay Yılmaz (İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür), Can Akın Çağlar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri), Buğra Gökçe (İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı), Murat Abbas (İBB Kültür AŞ Genel Müdürü), Ercan Saatçi (Sanatçı), Fatih Keleş, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Eli Gül, Zafer Gül, Serdal Taşkın, Barış Kılıç, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıyrak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Mertan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kambur, Emre Serkan Bayraktar, Vahit Doğan, Fatoş Ayık, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Mehmet Muhuttin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Birsen Şahin, Canan Mümüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Gürkan Akgün, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durudemir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Burak Arslan, Samih Asan, Emrah Öksüz, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarı Saltun, Edip Cenk Ünalerzan, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Adem Tuncay, Rauf Cem Istranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı ve Fatoş Pınar Türker.