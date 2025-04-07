Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir, Tora Pekin ve Mehmet Pehlivan, tutukluğa itiraz dilekçesini İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sundu. Dilekçede, ''İmamoğlu'nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi'' istendi. Ekrem İmamoğlu tahliye edildi mi? Ekrem İmamoğlu tahliye mi olacak?

EKREM İMAMOĞLU TAHLİYE Mİ OLACAK?

Ekrem İmamoğlu'nun avukatları Fikret İlkiz, Hasan Fehmi Demir, Tora Pekin ve Mehmet Pehlivan, tutukluğa itiraz dilekçesini İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sundu. Dilekçede, ''İmamoğlu'nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi'' istendi.

HAKİMLİK TAHLİYE YA DA TUTUKLULUK DEVAM KARARI VERECEK

İmamoğlu'nun avukatları itiraz edeceklerini duyurmuşlardı. Savcılığa talep iletildi. Bundan sonraki süreçte Sulh Ceza Hakimliği tahliye kararı ya da tutukluğuna devam kararı verecek. Savcılığa yapılan itirazda şu ifadeler kullanıldı:

"Somut olguların ortaya koyduğu, onlarca milyon insanımızın da farkında olarak tepki gösterdiği, başından sonuna kadar hukuken yasak usullerle yürütülen soruşturma neticesinde tutuklanmasına karar verilen Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun kaldırılması ile tahliyesine, hukuksuz tutuklamanın devamında ısrar edilmesi halinde dosyanın itirazen incelenmek üzere yetkili ve görevli Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmesine, karar verilmesini talep ederiz"