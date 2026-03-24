Haberler

'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında Altan Ertürk savunma yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının dokuzuncu oturumunda tutuklu sanık Şişli Belediyesi ile çalışan organizatör Altan Ertürk savunma yaptı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının dokuzuncu oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, mahkeme başkanı duruşma savcısının rahatsızlandığını ve bu nedenle bugün için duruşmaya başka bir savcının katıldığını aktardı. Ardından tutuklu sanık Şişli Belediyesi ile çalışan organizatör Altan Ertürk'ün savunmasına geçildi.

İddianamede, Şişli'de 'Rotana Rezidans' isimli projeyi yapan mağdurlar Nezih Barut ve Minur Özkök'ün iskan iznine karşılık para vermeye zorlandığı ve 3.5 milyon doları eski CHP Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'e danışmanlık yapan Altan Ertürk'ün teslim aldığı iddiası yer almıştı.

Ertürk iddianamedeki bu suçlamalara karşı, "Hayatımın hiçbir döneminde iş takipçiliği yapmadım. Bu tarz işlere girmedim. 23 Eylül'de şafak operasyonu ile gözaltına alındım. Sayın savcı belediyeye 3 buçuk milyon para verildiği ve paranın benim tarafımdan teslim edildiğini söyledi. Bu iddiayı duyunca şok oldum. Bana bu yönde ifade olduğu söylendi. Bu iddiayı reddettim" dedi.

Sanık savunmasının ardından duruşmaya 1 saat ara verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

