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Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı mı?

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Türkiye siyasetinde son dönemin en çok konuşulan gelişmelerinden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı mı? İşte detaylar...

Mart 2025'te alınan kararla birlikte, Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve terörle iltisaklı faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla tutuklanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden çıkıp çıkmadığı merak konusu oldu. Güncel bilgiler doğrultusunda, İmamoğlu'nun tutukluluk hali devam ediyor. Peki İmamoğlu neden tutuklandı? Hangi suçlamalar yöneltildi? Son durum ne?

EKREM İMAMOĞLU SERBEST BIRAKILDI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart 2025'te yolsuzluk ve terör suçlamalarıyla tutuklanmış olup, şu an hâlâ cezaevinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, İmamoğlu henüz serbest bırakılmamıştır.

Ekrem İmamoğlu serbest bırakıldı mı?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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