Ekrem İmamoğlu: Saldırı Kılıçdaroğlu'na Değil Türkiye'ye Yapılmıştır

Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıyı kınayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu saldırı Türkiye Cumhuriyetinin devlet anlayışına, milletine, demokrasiye olan inancına yapılmış bir saldırıdır." dedi.

Saldırıyı yapanlarla ilgili gerekli tüm yasal işlemlerin bir an önce yapılması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Bu sadece bir tepki eylemi değil. İşin arka planında ne varsa bir an önce ortaya çıkarılıp bu ve bunun gibi olayların yaşanmaması konusunda ilgili kurumların görevlilerin tedbirli davranması gerektiğini belirtmek istiyorum." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle