Ekrem İmamoğlu, Pendik'te halka seslendi

Ekrem İmamoğlu, Pendik'te halka seslendi

- Mitingden detaylar CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun konuşması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te halka seslendi.

- Mitingden detaylar
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun konuşması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te halka seslendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et