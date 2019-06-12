Ekrem İmamoğlu, Pendik'te halka seslendi
- Mitingden detaylar CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun konuşması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te halka seslendi.
- Mitingden detaylar
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu'nun konuşması CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik'te halka seslendi.
Kaynak: AA
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