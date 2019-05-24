Ekrem İmamoğlu Pendik'te

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CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Pendik semt pazarında esnaf ziyareti yaptı. İmamoğlu cuma namazını da Pendik Çamçeşme Camii'nde kıldı.Seçim çalışmaları kapsamında öğle saatlerinde Pendik Çamçeşme mahallesinde bulunan semt pazarına gelen Ekrem İmamoğlu, bir süre esnaf ve vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti. İmamoğlu, vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Pazar ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Toplumun bu sıkıntılı günleri paylaşmamız gerekiyor. Onu öncelediğimizi herkes biliyor. 18 günde yaptıklarımız da bu yönde olmuştu. Tabi bazı anlatımlarımız yeterli olmayabilir. Keşke şu günler bu politikaların uygulandığı günler olsaydı. Ancak ne yazık ki ülke bir adaletsizliği konuşur durumda. Keşke ifade ettiğimiz işte, açlık sınırı altındaki ailelere sunacağımız ekmeğinden suyuna sunacağımız politikaları dinleseydi insanlar. Şu günler hep böyle paylaşarak, uzlaşarak ve ekonomiyi canlandırma adına adımlar atsaydık. Ancak ne yazık ki bir avuç insanın demokrasiye uğrattığı kötü günleri konuşuyoruz. Atlatacağız" dedi. İmamoğlu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile ortak program yapma sorusuna ise,, "Defalarca söyledim, zevkle. İstediği yerde, istediği ekranda, istediği kişiyle" diye cevap verdi. İmamoğlu daha sonra Pendik Çamçeşme Camii'nde cuma namazı kıldı. Daha sonra seçim otobüsüne binen Ekrem İmamoğlu, vatandaşları selamlayarak Tuzla'ya geçti.- Meriç