Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu

05.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:43

3 ayda bir yayımlanacak 'İST' derginin ilk sayısı 1 Mart itibariyle okuyucuyla buluştu. İlk baskısı 100 bin adet gerçekleşen yaşam kültürü dergisi 'İST', metro, vapur iskeleleri, kafeler, kültür merkezleri gibi birçok noktada ücretsiz olarak dağıtılıyor.

İlk sayıya özel olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ön sözünü kaleme aldığı 'İST' dergi, özel haber dosyaları ve Genco Erkal, Beyhan Murphy, Yetkin Dikinciler, Mert Fırat söyleşilerinin yanı sıra Ahmet Özdemir, Ahmet Ümit, Alper Çeker, Banu Tuna, Barış Akpolat, Büşranur Alkılıç, Cengiz Kahraman, Doğu Yücel, Haldun Hürel, Kaan Sezyum, Kanat Akkaya, Mehmet Çağçağ, Mehmet Yüce, Melis Alphan, Murat Menteş, Murat Meriç, Simto Alev, Sinan Meydan ile Şebnem Bozoklu'nun özel yazıları ve çizimleriyle okuyuculardan tam not aldı.



