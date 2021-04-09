Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi Hava Kaya vefat etti
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Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi Hava Kaya vefat etti

Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel
Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi Hava Kaya vefat etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi Hava Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi Hava Kaya, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre 77 yaşındaki Hava Kaya, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sebebiyle bir süredir Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Kaya, 11 Nisan Pazar günü, Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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