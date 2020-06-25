Ekrem İmamoğlu'nun İBB 5 bin yeni taksi projesi ne zaman başlıyor? UKOME nedir? Sın dönemde sıkça tartışılmaya başlanan konulardan olan Ekrem İmamoğlu'nun İBB 5 bin yeni taksi projesi için başlangıç tarihi verildi. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun İBB 5 bin yeni taksi projesi ne zaman aşlıyor. UKOME nedir? İşte, detaylar!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 bin yeni taksi projesinin başlangıcı hakkında detayları açıkladı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, UKOME'ye yeni taksi teklifinin getirileceğini söyledi. Pek, Ekrem İmamoğlu'nun İBB 5 bin yeni taksi projesi ne zaman başlıyor? UKOME nedir?

EKREM İMAMOĞLU'NUN İBB 5 BİN YENİ TAKSİ PROJESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 bin yeni taksi projesi için bugün ilk adımı atacaklarını belirtti. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, UKOME'ye yeni taksi teklifinin getirileceğini söyledi.

İmamoğlu "Taksi emekçileri dahil tüm İstanbullular bir dünya şehrine yakışan hizmet istiyorlar. Mevcut düzen bir kaç yüz kişiyi mutlu ederken, milyonlar yıllardır mağdur. İstanbul'a yakışan standartları sağlamak için yarın ilk adımı atıyoruz ve UKOME'ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz." dedi.

TAKSİLERDE İSTANBULKART GEÇECEK Mİ?

İmamoğlu, daha önce yaptığı açıklamada 5 bin yeni taksiyi 3 vardiya halinde çeşitli prensiplerle taksileri çalıştıracaklarını ve araçlarda İstanbulkart kullanılacağını bildirmişti.

UKOME NEDİR?

Müdürlüğün görev alanına giren ve aşağıda belirtilen ulaşım ve trafik hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapar, karar alınmak üzere UKOME'ye veya UKOME'nin teşkiline lüzum gördüğü alt kurullara sunar.

• Trafiği düzenleme amacı ile,

• Trafik İşaret levhaları,

• Işıklı ve sesli trafik işaretleri,

• Yer işaretlemeleri

• Hız engelleyici

• Sirkülasyon

• Sinyalizasyon konularında projelendirme çalışmaları yapar.

• Karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ait yönetmeliğin 16. Maddesi hükümleri uyarınca trafik düzen ve güvenliği için gerekli incelemeleri yapar, proje ve raporları hazırlar ve gerekli mercilere sunar.

• Kara ,deniz,su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayıları,bilet ücret ve tarifeleri,zaman ve güzergah önerilerini inceler.

• Gerçek ve tüzelkişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaların uygun olanlarının, geçici otopark yeri olarak ilan edilmesi ve bunların sahiplerince veya üçüncü kişilerce işletilmesi taleplerini inceler.

• Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinin tespit edilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi veya kiraya verilmesi yönündeki işlemleri yerine getirir.

• Aktarma merkezleri ile ilgili projeleri ulaşım ve trafik açısından inceler görüş oluşturur.

• Ücretsiz yada parkmetre veya parkomatlı yol üstü park yerlerinin konumları ve giriş-çıkışlarının ulaşım ve trafik açısından gerekli incelemelerini yapar, proje ve raporlarını hazırlar.

• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 18. Maddesinde sayılan ve belediye sınırları içerisindeki karayolları kenarında yapılacak veya açılacak olan tesisler için yapılmış olan proje ve raporları inceler görüş oluşturur.

• Halkın trafik eğitimine katkıda bulunmak üzere; çocuk trafik eğitim parkları yapılması için projeleri inceler ve rapor oluşturur.

• Yol yapısı veya işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde, yetkililerce teklif edilen tedbirlerin alınması için gerekli incelemeleri yapar, raporlar ve projeler hazırlar.

• İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın İstanbul İlinde tespit ettiği kaza noktalar ile ilgili olarak, kazaların oluş nedenlerini ortadan kaldırıcı trafik ve ulaşım projeleri hazırlar.

• Açık,kapalı ve katlı otoparklar ile oto alım-satım/teşhir, oto yıkama yerlerinin giriş çıkışlarının ulaşım ve trafik açısından gerekli incelemelerini yapar, proje ve raporlarını hazırlar.

• Pazar yerleri ve kantar yerlerinin belirlenmesi için gerekli incelemeleri yapar, proje ve raporlar hazırlar.

• Kentin ulaşım ve trafik sorunlarının giderilmesine yönelik olarak ilçe belediye başkanlıkları ile emniyet trafik birimleri arasında koordinasyonu sağlar.

• Kentin veya bölgenin ulaşım ve trafiğine etki edecek olan büyük ticaret merkezleri, hizmet binaları, sosyal ve kültür eğitim tesisleri, büyük toplu konut alanları, akaryakıt ve LPG – CNG istasyonları, ile ana arterden cephe alan tüm yapıların giriş-çıkış kapılarının trafik ve ulaşım açısından gerekli incelemelerini yapar, proje ve raporlarını hazırlar.

• Taksi bindirme ve bekleme cepleri yapılacak yerleri belirler, giriş- çıkışlarının ulaşım ve trafik açısından gerekli incelemelerini yapar, proje ve raporlarını hazırlar.

• İstanbul Ulaşım Verileri tabanını oluşturur,güncelliğini sağlar,diğer birimlerin de kullanımına sunar.Ulaşım teknolojisindeki yenilikleri izler,teknik analizler yapar ulaşım hizmetinin geliştirilmesi yönünde çalışmalarda bulunur.

• Müdürlük, yukarıda belirtilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ulaşım-trafik ile ilgili kanunlar ve mevzuatlar çerçevesindeki görevleri yerine getirirken, görevlerle ilgili konularda UKOME'ye veya UKOME'nin teşkiline lüzum gördüğü alt kurullara görüş sunulması için,Başkanlık olurları ile teknik-değerlendirme komisyonlarının oluşturulmasını sağlar.

• Kurul kararları doğrultusunda hazırlanan ulaşım projelerini uygulayan imalatçı birimler, işe başlama ve bitiş tarihlerini Müdürlüğe bildirmeleri üzerine gerektiğinde, projenin iş adımlarının teknik şartnamesine uygun olup olmadığını 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre denetler ve yasalar çerçevesinde gerekli yaptırımları uygular.