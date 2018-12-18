İşte CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Eşi Dilek İmamoğlu!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ekrem İmamoğlu'nun gösterilmesinin ardından İmamoğlu'nun aile yaşantısı merak konusu oldu. Ekrem İmamoğlu'nun eşinin kim olduğu ise sosyal medyada en çok aranan konular arasına girdi.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE POZ VERMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, engellilerin yaşadıkları zorlukları hissetmek ve farkındalık yaratmak amacıyla bir gün boyunca İstanbul Beylikdüzü'nde tekerlekli sandalye ile dolaşmıştı. Dilek İmamoğlu bu hareketiyle çok konuşulmuştu.

DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu'nun eşinin ismi Dilek İmamoğlu, 2'si erkek 1'i kız 3 çocukları var. Ekrem İmamoğlu'nun eşini İstanbul Beylikdüzü halkı çok yakından tanıyor. Çünkü o da eşi gibi sosyal yardımlar konusunda çok aktif bir isim. Dilek İmamoğlu, bir engelliler gününde onların sorunlarını anlamak için bir gününü tekerli sandalyede geçirmişti. Sokaklarda bu şekilde gezen, ulaşımı tekerlekli sandalye ile gerçekleştiren Dilek İmamoğlu, Beylikdüzü'nün eksiklerini rapor etmişti.