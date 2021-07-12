Ekrem İmamoğlu'nun çılgın projesi özel lansmanla açıklanacak
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Ekrem İmamoğlu'nun çılgın projesi özel lansmanla açıklanacak

Ekrem İmamoğlu'nun çılgın projesi özel lansmanla açıklanacak
Bültenler - Haberler | Güncel

İBB, sporla ilgili bütün bileşenleri bir araya getirerek oluşturduğu çılgın projesi, yeni spor stratejisini kamuoyuyla paylaşacak.

İBB,sporla ilgili bütün bileşenleri bir araya getirerek oluşturduğu yeni spor stratejisini kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye'nin en büyük kentinde spor kültürünün yaygınlaştırılması ve spor yapan insan sayısının arttırılmasının hedeflendiği yeni spor yaklaşımı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından özel bir lansmanla açıklanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da tüm halkı sporun bir parçası haline getirmeyi amacıyla İstanbul'un yeni spor stratejisini açıklayacak. Lansman, 13 Temmuz Salı günü saat 11.00'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Volkswagen Arena'da gerçekleştirilecek. Spor dünyasının konusunda uzman isimlerinin davetli olduğu etkinlikte farklı başlıklar halinde İstanbul ve spor ilişkisi hakkında yeni bakış açısı ve yaklaşımlar aktarılacak.

Dinamik ve sağlıklı bir kent için yola çıkan İBB, ilgili tüm birimleriyle çocuklar ve gençler başta olmak üzere 16 milyonun spora rahat erişmesi için çalışmalarını hızlandırdı. İBB'nin birim ve iştirakleri İstanbul Gençlik ve Spor Müdürlüğü, SPOR İSTANBUL, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve spora katkı veren belediyeye ait tüm kurumların bir araya gelerek belirlediği hedefler, lansmanda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından detaylarıyla anlatılacak.

Kaynak: Bültenler

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