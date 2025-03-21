Ekrem İmamoğlu'nun babası ilk kez konuştu! Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ne dedi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından kamuoyunun dikkat kesildiği bir diğer isim de babası Hasan İmamoğlu oldu. Yaşanan gelişmelerin ardından basın mensuplarına ve kamuoyuna açıklamalarda bulunan Hasan İmamoğlu, özellikle aile şirketlerine el konulmasıyla ilgili sözleriyle gündem oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu tam olarak ne söyledi, aile şirketine dair hangi detayları paylaştı? İşte, Hasan İmamoğlu'nun dikkat çeken açıklamaları ve merak edilen tüm ayrıntılar…

EKREM İMAMOĞLU'NUN BABASI HASAN İMAMOĞLU NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma ve ardından yaşanan gelişmelerin ardından, gözler bu kez babası Hasan İmamoğlu'na çevrildi. Aile şirketlerine el konulması sonrası kamuoyuna konuşan Hasan İmamoğlu; "Aile şirketimiz benimle oğlumun. Hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey yok." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"İsnat edilenler suç değil, iftiradır. Gerçekten çok üzgünüm. Sadece biz değil, bütün sülalem böyle bir durumla ilk kez karşılaşıyor. Ama sabırla bekleyeceğiz. Benim için her şeyden önce oğlum değil, önce Türkiye gelir. Yeter ki bu ülkeye faydamız dokunsun."

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu

İLK KEZ AÇIKLADI!

Yaşadığı süreci metanetle karşıladığını vurgulayan İmamoğlu, halktan gelen desteğe teşekkür ederken, bu süreçte geri adım atmayacaklarını da belirtti.

Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ne dedi

Hasan İmamoğlu;"Allah'tan başka kimseden korkum yok. Korkumuz da yok. Allah'a şükür biz tarladan geldik. Eker, biçer yeriz. Hiçbir sıkıntımız yok. Bu günler de geçer. Ben şirketimi 1968 yılında, daha lise öğrencisiyken kurdum. Ne vergi borcum oldu ne de devletle bir sorunum. Şimdiye kadar böyle bir durumla ilk kez karşı karşıyayız." dedi. Kısa süre içerisinde hızla yayılan açıklamaları üzerine Hasan İmamoğlu, sözleriyle sosyal medyada gündem oldu.