Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa tahliye
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Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa tahliye

Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden sanığa tahliye
07.05.2020 15:34 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:34

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, gönderdiği e-postalarla "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu'nun yargılandığı davada, sanığın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, gönderdiği e-postalarla "tehdit" ve "hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu'nun yargılandığı davada, sanığın tahliyesine hükmedildi.

İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, sanık Görgünoğlu tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla bağlandı. Duruşmada, müşteki Ekrem İmamoğlu'nun avukatı da hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık Görgünoğlu, iddiaya konu ifadeleri yazdığı mail adresi ve sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu belirterek, "Ekrem İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için yazdım. Böyle olduğunu da hala düşünüyorum. Kendisinin CHP'li olmadığını ve CHP'nin araç olarak kullanıldığını düşünüyorum. Ben bunu engellemek ve uyarı yapmak amacıyla iddiaya konu sözleri yazdım. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Sercan Polat ise soruşturma aşamasında sanığın başkalarıyla irtibatlı olup olmadığı hususunda araştırma yapılmasını istediklerini kaydetti.

Polat, şunları kaydetti:

"Ayrıca hukuk fakültesini bitirdikten sonraki mesleğindeki tercihleri de araştırılmalı çünkü iddiaya konu edilen hakaret ve tehdit eylemlerinin de aynı dönemde olması dikkat çekicidir. Sanık sözlerinden pişman olmadığını beyan etmektedir. Bu sözleri söylerken muhakeme yeteneği olup olmadığı hususunda şüphelerimiz mevcuttur. Sanığın en üst hadlerden cezalandırılmasını isteriz."

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Görgünoğlu'nun savunmasının alınmış olması, tutuklu kaldığı süre, sabit ikametgah sahibi olması, delillerin toplanmış ve karartma ihtimalinin olmayışı ile kaçma şüphesinin de bulunmaması nedenleriyle tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, dosyanın karar verilmek üzere incelemeye alınmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarınca yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma tamamlanarak, tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu hakkında iddianame hazırlandı.

Sanık Görgünoğlu'nun, 27 Mart ve 3 Nisan tarihinde müştekiye gönderdiği elektronik posta içeriklerine yer verilen iddianamede, sanığın kullandığı sosyal medya hesabından farklı tarihlerde yaptığı paylaşımlarda, İmamoğlu'na karşı hakaret ve tehdit eylemini sürdürdüğü vurgulandı.

Yapılan soruşturma kapsamında, sanık Tuna Görgünoğlu'nun, müştekiye hitaben ısrarlı ve zincirleme şekilde hakaret ve tehdit içerikli sözleri yazdığının İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün raporu ve sanığın ikrarlı savunması ile tespit edildiği belirtilen iddianamede, tutuklu sanık Görgünoğlu'nun, "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret" ve "imzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit" suçlarından 4 yıl 9 aydan 11 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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