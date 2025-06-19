Ekrem İmamoğlu neden tutuklandı? Ekrem İmamoğlu Avukatı Mehmet Pehlivan kimdir?

Ekrem İmamoğlu neden tutuklandı? Ekrem İmamoğlu Avukatı Mehmet Pehlivan kimdir?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, hakkında mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Pehlivan'ın tutuklanmasına karar verdi. Peki, Ekrem İmamoğlu neden tutuklandı? Ekrem İmamoğlu Avukatı Mehmet Pehlivan kimdir?

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Peki, Ekrem İmamoğlu neden tutuklandı? Ekrem İmamoğlu Avukatı Mehmet Pehlivan kimdir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin hakkında verdiği ifadeler gerekçesiyle gözaltına alındı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Gözaltına alınan Pehlivan, emniyetteki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giden Pehlivan, avukatlık kanunu gereği Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni istenmediği için savcılıkta ifade vermeyi reddetti.

KARAR VERİLDİ

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, çıkarıldığı mahkemece "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

27 MART'TA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Pehlivan, 27 Mart tarihinde de "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltına alınmıştı. Bir gün gözaltında kalan Pehlivan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

EKREM İMAMOĞLU AVUKATI MEHMET PEHLİVAN KİMDİR?

Mehmet Pehlivan, üniversite eğitiminin ardından uluslararası faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda stajyer olarak göreve başladı. 2017 yılında stajını tamamlayan Pehlivan, Hukuk Bürosu'nun kurucu ortakları arasında yer aldı.

İstanbul Barosu'nda kayıtlı olan Pehlivan, 2019 yılında iseHukuk ve Danışmanlık Bürosu'nu kurarak avukatlık kariyerini burada sürdürmeye karar verdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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