Ekrem İmamoğlu'ndan Mazbata Açıklaması: Tutanaklar Netleştiği Anda Biz Görevimizi Almış Oluyoruz

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 26. yılında kabri başında ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Şu anda Maltepe'de birleştirme tutanakları tutuldu. Sürecin yasal işleyişi belli. Şimdi İstanbul'un birleştirme tutanağı netleşecek. Netleştiği an mazbatanın bir anlamı kalmıyor. Görevimize başlamış oluyoruz aslında." dedi.

Turgut Özal döneminde olan bazı sorunların devam ettiğini söyleyen Ekrem İmamoğlu, "Turgut Özal 12 eylül sonrasında yeniden seçimle göreve gelme sürecinde farklı mücadelelerle farklı dirençlerle mücadele etmiş birisi. Özal siyasetin paradigmalarını değiştirerek farklı bir boyut getirdi. O boyutla beraber Türkiye'ye başka bir siyaset anlayışı getirdi. Bugüne baktığınızda maalesef benzer şeyleri yaşıyoruz. Nedir onlar; işte herkes düşmanımız. Türkiye içinde milyonlarca vatan haini var. Türkiye'nin soluk alması lazım." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle