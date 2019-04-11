Ekrem İmamoğlu'ndan Küçükçekmece Belediyesi'ne Ziyaret

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehre hepimiz, tüm donanımımızla, tüm tecrübemizle, tüm hassasiyetimizle en iyi hizmeti vermeye söz veriyoruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile belediye başkanlığını CHP adayı Kemal Çebi'nin kazandığı Küçükçekmece Belediyesi'ni ziyaret etti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Çebi'yi tebrik eden İmamoğlu'na ziyarette, CHP'li belediye başkanları ve CHP milletvekilleri de eşlik etti.

Beraberindeki heyetle vatandaşlara hitap eden İmamoğlu, Büyükçekmece'deki seçim tartışmalarına değinerek, "350 bin Büyükçekmecelinin onuru ve gururuyla oynuyorsunuz. Büyükçekmecelilerin başkanlarıyla 25 yıldır kurduğu bağa zarar vermeye çalışıyorsunuz ama veremezsiniz. Türkiye'nin tarihinde görülmemiş, kapı kapı gezip insanlara sorular soruyorsunuz. Na zaman? Seçim bitmiş, mazbatayı vermişsin ve vatandaşı rahatsız ediyorsun. 'Ben seçilmedim' diye ağlayan birisi için. Bu kadar yalan, dolan, ayıp üzerine kurulu bir sistemle, halkın oy verip seçtiği belediye başkanın elinden başkanlığı almaya kimsenin gücü yetmez." diye konuştu.

İmamoğlu, bir kişinin bile hakkını yemediğini ancak İstanbulluların da hakkını yedirtmeyeceğini söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"31 Mart'ta saat 17.00'den itibaren sonuç vermeye başladı yandaş kanallar. Saat 19.00'dan sonra bir kestiler. Saat 22.00'ye doğru ilk sonuçları verdik ve 'Kardeşim yanlış yapıyorsunuz.' dedik. İl başkanları kalktı, 'Seçimi kazandık.' dedi. Onbinlerce insan o akşam görev yaptı ve 16 milyon insanın hakkını korudu. Kumpas kurmaya çalıştılar, o akşam İstanbul'un seçimini kağıt üzerinde bitirmeye çalıştılar ama sizler ve biz buna müsaade etmedik. Kumpası el birliği ile yıktık. Hak, hukuk, adalet duygusuyla kumpası yıktık. Çıktık, 'Seçimi biz kazandık.' dedik. Buradan sesleniyorum, Sayın Cumhurbaşkanı, sizi aldattılar, size 'seçimi kazandık' demek için Türkiye'yi aldattılar. Lütfen cezasını verin. Siyasi partiniz çatısı altında cezasını kesin. Bu ülkede Bakanlık, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yaptı, Sayın Binali Yıldırım'ın yerinde olsam, onu aldatan o kişilerin ne yüzüne bakarım ne adam yerine koyarım."

Ekrem İmamoğlu, kendisine sürekli "Mazbatayı ne zaman alıyoruz?" diye sorulduğunu anlatarak, "Bu halk mazbatayı vermiş kardeşim. Acaba 'Büyükçekmece'de, orada, burada fırtına koparabilir miyiz?' diyorlar. Bu millet size ne der biliyor musunuz? 'Hadi işinize.' YSK, bu ülkenin demokrasi tarihinin en önemli kararlarından birisini verecek. Birkaç kişiyi değil, 82 milyonu mutlu etmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin belediyede alın teri ile iş üreten, çalışanların haklarını koruyacağını belirten İmamoğlu, "Bunun teminatı Kemal Çebi'nin ahlakıdır, bizlerin siyasi anlayışı ve emeğin kutsallığına olan inancımızdır. Aynı şey İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de geçerlidir. Orada da çalışan hiçbir kardeşimin işiyle gücüyle uğraşmayız. Maaşını alıyor, işe güce gelmiyorsa, başka işlerle uğraşıyorsa o şimdiden kartını bıraksın gitsin. Alın teriyle çalışan herkes, iyi biliyorum ki Sayın Kemal Çebi'nin ve bizim başımızın tacıdır. Bu şehre hepimiz, tüm donanımımızla tüm tecrübemizle, tüm hassasiyetimizle en iyi hizmeti vermeye söz veriyoruz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA