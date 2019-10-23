Ekrem İmamoğlu'ndan Kasımpaşa Kulübüne ziyaret

23.10.2019 12:54

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kasımpaşa Kulübünü ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kulübün Kemerburgaz Tesisleri'ne giden İmamoğlu'nun Kasımpaşa Kulübü Başkanı Turgay Ciner'den de bilgi aldığı ifade edildi.

Tesisleri de gezen İmamoğlu'na ziyarette İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Başkan Danışmanı ve Sözcüsü Murat Ongun ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in eşlik ettiği aktarıldı.

Ziyaret sırasında açıklama yapan İmamoğlu'nun, "Kulüplerimizi geziyoruz. Çok güzel bir tesisiniz var. Değerli bir tesis olmuş. Elinize sağlık. Sportif açıdan da istikrarlı da bir takım oldu. O da güzel bir şey. İşin içinde siz olunca ekonomisi de iyidir diye düşünüyorum." dediği belirtildi.

Turgay Ciner'in tesisi överek, İmamoğlu'na "Biraz standart üstü. Pek benzeri yok Türkiye'de de yurt dışında da. Gelen takımlar burada kamp yapmak istiyorlar. Biz de hepsini misafir ediyoruz. Ekonomik açıdan da diğer takımlar gibi değiliz tabii." cevabını verdiği ifade edildi.

İmamoğlu'nun tesisteki kapalı spor salonunun zeminini çok beğendiği ve benzer uygulamanın İBB tesislerinde de yapılması yönünde ekibine talimat verdiği kaydedildi.

Ziyaretin sonunda Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün İmamoğlu'na, sırtında adının yazdığı 34 numaralı Kasımpaşa forması hediye ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA