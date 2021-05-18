Ekrem İmamoğlu'ndan Kandilli'ye proje desteği
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Ekrem İmamoğlu'ndan Kandilli'ye proje desteği

Ekrem İmamoğlu'ndan Kandilli'ye proje desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, beldeye yapılacak hizmetler ve projeler ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme yaparak fikir alışverişinde bulundu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, beldeye yapılacak hizmetler ve projeler ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşme yaparak fikir alışverişinde bulundu.

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. Başkan Aydın, İBB Başkanı İmamoğlu ile gerçekleşmesi planlanan projelerle ilgili görüşme yaptı, fikir alışverişinde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Aydın'a teşekkür etti. Kandilli'ye yapılacak hizmetler konusunda destek olacağını ifade etti.

(İsmail Yasin Akçın/ İHA)

Ekrem İmamoğlu'ndan Kandilli'ye proje desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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