"Ekrem İmamoğlu'ndan en kısa sürede açıklama bekliyoruz"
Büyükada'da faytonlarda kullanılan 81 atın ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilip gömülmesi üzerine hayvan hakları savunucuları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto gösterisi yaptı.
19.12.2019 17:31 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:34
Büyükada'da faytonlarda kullanılan 81 atın ruam hastalığı sebebiyle itlaf edilip gömülmesi üzerine hayvan hakları savunucuları İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde protesto gösterisi yaptı.
Kaynak: AA