Ekrem İmamoğlu'ndan Akçakoca Belediyesine ziyaret

Ekrem İmamoğlu'ndan Akçakoca Belediyesine ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akçakoca Belediyesini ziyaret etti.

Ekrem İmamoğlu'ndan Akçakoca Belediyesine ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Akçakoca Belediyesini ziyaret etti.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen festival programı öncesi ilçeye gelen İmamoğlu, Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a ziyarette bulundu.
İmamoğlu, MHP'li Belediye Başkanı Yanmaz'a görevinde başarılar dilediğini belirtti.
Ziyarette, Akçakoca Belediye Başkanı Yanmaz, İmamoğlu'na hediye takdim etti.

Kaynak: AA
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