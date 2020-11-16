Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı mı? Ekrem İmamoğlu suçu ne?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Açıklama sonrası Ekrem İmamoğlu suçu ne, Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı mı soruları gündem oldu.