Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı mı? Ekrem İmamoğlu suçu ne?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Açıklama sonrası Ekrem İmamoğlu suçu ne, Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı mı soruları gündem oldu.
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' adlı programa katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma açıldığını aktardı. Peki, Ekrem İmamoğlu suçu ne? Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı mı?
EKREM İMAMOĞLU'NA SORUŞTURMA AÇILDI MI?
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Akşener yaptığı açıklamada, "Devlete karşı durma ve bölücülükle suçlanıyor" ifadelerini kullandı.
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu 'Çalar Saat' adlı programa katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu hakkında Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma açıldığını aktardı.
EKREM İMAMOĞLU SUÇU NE?
Akşener açıklamalarında, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için soruşturma açıldı. Devlete karşı durma ve bölücülükle suçlanıyor" ifadelerini kullandı.