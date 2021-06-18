Ekrem İmamoğlu'na Gaziantep'te

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep'te yarın yapılacak Belediye Başkanları Çalıştayı öncesi esnaf ziyaretleri yaptı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep'te yarın yapılacak Belediye Başkanları Çalıştayı öncesi esnaf ziyaretleri yaptı. Kente gelen İmamoğlu otobüsle gezerek vatandaşları selamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziantep'te yarın yapılacak Belediye Başkanları Çalıştayı öncesi kentte esnaf ziyareti yaptı. Gaziler Caddesi'nde vatandaşlarla görüşen İmamoğlu, ardından otobüsle tur atarken, yolda el sallayan vatandaşlara karşılık verdi. Çalıştay ile ilgili kısa açıklama yapan İmamoğlu, Türkiye'ye daha faydalı olmak için tüm projelerin Gaziantep'te görüşüleceğini belirterek, "Gençlerin ve yaşlıların umudu için çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel kentin, bu gazi kentin, bu vatanperver kentin çok güzel olmasını diliyorum. İki gün boyuncu bu şehirde Türkiye'nin her köşesinden CHP belediye başkanlarımızla Türkiye'ye en faydalı nasıl işler yaparız onun çalışmasını yapacağız. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Atmaca