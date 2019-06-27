Ekrem İmamoğlu mazbatayı ne zaman alacak?

İstanbul'da 23 Haziran seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu bugün gerçekleştirilecek devir teslim töreni ile göreve başlayacağını duyurdu.

Çarşamba günü Habertürk televizyonunda açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Alıştık 18 güne, 4-5 gün kısa geliyor. Mazbata için valimiz ile görüşme yaptım. Devir teslimi kendileriyle yapacağız. Şu an vekaleten görev yapıyor biliyorsunuz." şeklinde konuştu. Euronews.com'da Görüntüle