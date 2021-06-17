Ekrem İmamoğlu, Malatya'da
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Ekrem İmamoğlu, Malatya'da

Ekrem İmamoğlu, Malatya'da
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki CHP'li heyetle birlikte Malatya'ya geldi. İlk olarak Malatya'da partisinin il teşkilatını ziyaret eden İmamoğlu, seçim sürecinde vatandaşlardan yoğun destek aldığını söyledi. Pandemi süreci nedeniyle ziyaret yapamadıklarını ve ilk kez bir şehri ziyaret ettiğini anlatan İmamoğlu'na, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, kayısı hediye etti.


Ekrem İmamoğlu, Malatya'da
Ekrem İmamoğlu, Malatya'da
Ekrem İmamoğlu, Malatya'da
Ekrem İmamoğlu, Malatya'da
Ekrem İmamoğlu, Malatya'da
Ekrem İmamoğlu, Malatya'da
Ekrem İmamoğlu, Malatya'da
Ekrem İmamoğlu, Malatya'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan

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