Ekrem İmamoğlu: LGBTİ Onur Yürüyüşü yasağının belediye ile ilgisi yok ama konuşacağız

Ekrem İmamoğlu: LGBTİ Onur Yürüyüşü yasağının belediye ile ilgisi yok ama konuşacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yabancı bir gazetecinin "Yasaklanan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü etkinliğini destekleyecek misiniz?" sorusuna yasağın müsebbibi kurumlar ile konuşulacağı cevabını verdi.

Ekrem İmamoğlu: LGBTİ Onur Yürüyüşü yasağının belediye ile ilgisi yok ama konuşacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yabancı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu yabancı bir gazetecinin "Pazar günü yapılması beklenen ve İstanbul Valiliğinin yasağı ile karşılaşan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü etkinliğini destekleyecek misiniz?" sorusuna yasağın müsebbibi kurumlar ile konuşulacağı cevabını verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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