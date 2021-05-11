Ekrem İmamoğlu kimdir? FOX konuğu Ekrem İmamoğlu aslen nereli, kaç yaşında?

Haziran 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Türk siyasetçi ve iş insanı Ekrem İmamoğlu kimdir? FOX konuğu Ekrem İmamoğlu aslen nereli, kaç yaşında?

Haziran 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kimdir? Fox Tv Çalar Saat konuğu Ekrem İmamoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Ekrem İmamoğlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu (d. 4 Haziran 1970; Cevizli, Akçaabat), Türk siyasetçi ve iş insanıdır. Haziran 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

İmamoğlu, 2014-2019 yılları arasında Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday gösterildiği 2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek 17 Nisan 2019'da göreve başlasa da, Yüksek Seçim Kurulunun itirazlar sonucu İstanbul seçimlerini iptal etmesi nedeniyle 6 Mayıs 2019'da görevden alındı. 23 Haziran'da yenilenen seçimi de kazanan İmamoğlu, 27 Haziran 2019 tarihinde mazbatasını alarak göreve başladı.

EKREM İMAMOĞLU EĞİTİMİ

Ekrem İmamoğlu, 4 Haziran 1970'te, ticaretle uğraşan Hasan İmamoğlu ile çiftçilik yapan Hava İmamoğlu'nun oğlu olarak Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Cevizli köyünde doğdu. Dört yaşındayken ailesiyle birlikte Yıldızlı köyüne taşındı.] Yazları Kuran kursuna gitti ve ilkokula başlamadan önce Kur'an okumayı öğrendi. Yedi yaşındayken kaybettiği dedesi, Türk Kurtuluş Savaşı gazisi Mevlüt İmamoğlu'ndan Atatürk ve cumhuriyet sevgisi edindi.Trabzon Lisesi'nden mezun olduktan sonra KKTC'de önce Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü kazandı, fakat birkaç gün sonra kaydını Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi İşletme bölümüne aldırdı. Ailesinin 1987 yılında İstanbul'a taşınmasının ertesinde, KKTC'de iki yıl öğrenim gördükten sonra 1990 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'ne yatay geçiş yaptı ve bu bölümden 1994 yılında mezun oldu.1995'te İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında başladığı yüksek lisans eğitimine bir süre ara verdi ve Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde öğrenci affından yararlanarak mezun oldu.İlkokuldayken hentbol oynayarak başladığı spora futbol ile devam etti. Trabzon Lisesi takımının kaleciliğini yaptı. Üniversite eğitimi için gittiği KKTC'de Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü'nün kalecilerinden biri oldu ve "Uçan Çuval" lakabıyla anılmaya başladı.2002'den itibaren Trabzonspor'un yönetiminde yer aldı. Daha sonra Beylikdüzü Spor Kulübü'nde de yöneticilik yaptı.İmamoğlu'nun ailesi 1987'de İstanbul'a taşındı. Öncelikle Üsküdar, Bağlarbaşı'nda ikamet eden ve iki yıl sonra Kadıköy, Göztepe'ye yerleşen İmamoğlu ailesi, Beylikdüzü'nden ilk arsayı 1991'de aldı. Bu tarihten sonra inşaat işlerine başlayan aile şirketinde çalışan Ekrem İmamoğlu1992'de Güngören'de açılan İmamoğlu Akçaabat Köftecisi'ni işletti. Sonradan bu restoranın İstanbul'un farklı ilçelerinde şubeleri açılmasına rağmen, sistemi yönetebilecek ikinci bir ortak bulamadılar ve Ekrem İmamoğlu 2001'de, ailesi de 2009'da gıda sektöründen çekildi. İmamoğlu, askerliğini Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı'nda yaptı.1994'te tanıştığı Dilek Kaya ile 18 Kasım 1995 tarihinde evlenen İmamoğlu'nun Mehmet Selim (d. 1997), Semih (d. 2005) ve Beren (d. 2011) adlarında üç çocuğu vardır.

EKREM İMAMOĞLU SİYASİ KARİYERİ

KKTC'deki lisans eğitimi sırasında kaleciliğini yaptığı Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü'ndeki arkadaşları vesilesiyle sosyal demokrasiyi tanıyan İmamoğlu, babasının etkisiyle 1990'ların başında bir yıl süreyle Anavatan Partisi'nin gençlik kollarında görev aldı.2000'li yılların başında siyasi görüş olarak CHP'ye yaklaştı. Atatürkçü düşünceleri vesilesiyle 2004 Türkiye yerel seçimlerinde CHP'den Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na aday olması için kendisine yapılan teklifi Trabzonspor'daki yöneticiliği gerekçesiyle reddeden İmamoğlu, Ekim 2008'de CHP üyesi olduktan sonra 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Beylikdüzü belediye başkanlığı için aday adayı oldu fakat partisi tarafından aday gösterilmedi.16 Eylül 2009'da CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na atandı; kısa sürede ilçe teşkilatını baştan yapılandırdı ve 27 Aralık 2009'da yapılan CHP Beylikdüzü İlçe Kongresi'nde seçilen ilk ilçe başkanı oldu.İmamoğlu, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olduğu dönemde partisinin ilçe halkıyla iletişimini artırmak için Dayanışma Evleri kurdu, konser ve sergi gibi kamusal etkinlikler düzenledi, halka sosyal yardımlar dağıtılmasını sağladı, kadın kolları ile gençlik kollarını genişlet ve ilçedeki okulların tadilatının yapılmasını sağladı. Bu dönemde ilk seçim deneyimini 2010 Türkiye anayasa değişikliği referandumunda yaşadı ve partisinin yaptığı çalışmaların da etkisiyle referandumda ilçe halkının yüzde 54'ü "hayır" oyu verdi; böylelikle İstanbul'da belediye yönetimi AK Parti'de olduğu halde referandum sonucu "hayır" çıkan tek ilçe Beylikdüzü oldu. 2011 Türkiye genel seçimlerinde ise CHP, bir önceki seçime kıyasla oylarını 8 puan artırarak ilçede en fazla oyu alan parti oldu.