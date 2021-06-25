Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli?

Ekrem İmamoğlu, bugün FOX TV'nin sabah haberlerinin sunulduğu Çalar Saat konuğu oldu. İmamoğlu, Kanal İstanbul Projesi ve deniz salyası hakkında yaptığı açıklama ve yorumlarıyla dikkat çekti. Program sonrası Ekrem İmamoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu kimdir? Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Ekrem İmamoğlu, bugün FOX TV'nin sabah haberlerinin sunulduğu Çalar Saat konuğu oldu. İmamoğlu, ülke gündeminin konularından olan Kanal İstanbul Projesi ve deniz salyası hakkında yaptığı açıklama ve yorumlarıyla dikkat çekti. Program sonrası hayatı merak edilen İmamoğlu hakkında bilinenleri sizin için derledik. Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR?

Ekrem İmamoğlu, 1970'te Trabzon'da doğan Türk siyasetçi ve iş insanıdır. Haziran 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır.

İmamoğlu, İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon'da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu.

1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketlerinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kadar yükseldi.

Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü'nde yöneticilik yaptı. Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde de kurucu ve başkan yardımcılığı görevinde bulundu. Beylikdüzü ilçesinde spora katkı adına Beylikdüzüspor Kulubünde de görev aldı. Kulübün tesislerinin oluşmasında ve yapımında büyük katkılar sundu.

2008 yılında CHP'ye üye olduktan sonra 2009 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediyesi için aday adayı oldu. 16.09.2009'da CHP MYK tarafından İlçe Başkanlığı'na atandı. 27.12.2009'da yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 1. Kongresinde seçilen ilk İlçe Başkanı oldu. 18.03.2012'de yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 2. Kongresinde yeniden ilçe başkanı seçildi. Bu süreçte 2010 Referandumu ve 2011 Genel Seçimleri'ni yönetti. 2014 Yerel Seçimleri'nde yerel yönetimi hedefleyen İmamoğlu, 15 Temmuz 2013 tarihinde dört yıldan beri yürüttüğü ilçe başkanlığı görevini sonlandırdı. 2014 CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı olup kazanan Ekrem İmamoğlu, halen Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin olan Ekrem İmamoğlu başta Beylikdüzü Atatürkçü Düşünce Derneği, Beylikdüzü Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kızılay ve Gürpınarspor Kulübü olmak üzere birçok sivil toplum örgütüne üyedir.

Evli ve 3 çocuk babası olan Ekrem İmamoğlu 23 yıldır Beylikdüzü'nde yaşıyor.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildi.

EKREM İMAMOĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Ekrem İmamoğlu, 1970 doğumlu olup 51 yaşındadır.