Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için itiraz dilekçesi verdi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ÇED Raporu askıya çıkan Kanal İstanbul'un yapımına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdi.
31.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:18
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ÇED Raporu askıya çıkan Kanal İstanbul'un yapımına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdi.View on euronews
Kaynak: Euronews.com