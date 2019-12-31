Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için itiraz dilekçesi verdi
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Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için itiraz dilekçesi verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ÇED Raporu askıya çıkan Kanal İstanbul'un yapımına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdi.

31.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:18

Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı , ÇED Raporu askıya çıkan Kanal İstanbul'un yapımına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne itiraz dilekçesi verdi.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul için itiraz dilekçesi verdi
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