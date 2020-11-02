Ekrem İmamoğlu iyileşti mi? Ekrem İmamoğlu koronavirüsü atlattı mı?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ekrem İmamoğlu iyileşti mi? Ekrem İmamoğlu koronavirüsü atlattı mı?

02.11.2020 10:58 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:01
Ekrem İmamoğlu iyileşti mi? Ekrem İmamoğlu koronavirüsü atlattı mı?

10 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu koronavirüsü atlattı mı? Ekrem İmamoğlu iyileşti mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs sürecini vatandaşlar yakındna takip ediyor. Peki, Ekrem İmamoğlu iyileşti mi? Ekrem İmamoğlu koronavirüsü atlattı mı?

EKREM İMAMOĞLU KORONAVİRÜSÜ ATLATTI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüsü atlattı.

EKREM İMAMOĞLU İYİLEŞTİ Mİ?

İmamoğlu, hastane çıkışında sağlık durumu ile ilgili son bilgileri paylaşacak.

İBB'den yapılan açıklamada, "Yüksek ateş şikâyetiyle, başvurduğu Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde 23 Ekim'den beri tedavi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün 11.30'da taburcu oluyor. Başkan İmamoğlu, hastane çıkışında kamuoyuna bir bilgilendirme yapacak." denildi.

İlgili Haberler

Ekrem İmamoğlu koronavirüse mi yakalandı? Ekrem İmamoğlu son durumu, sağlık durumu nasıl?
Ekrem İmamoğlu koronavirüse mi yakalandı? Ekrem İmamoğlu son durumu, sağlık durumu nasıl?
2020 29 Ekim tatil mi, 29 Ekim resmi tatil mi?
2020 29 Ekim tatil mi, 29 Ekim resmi tatil mi?
29 Ekim tatil mi? 29 Ekim, bugün tatil mi? 29 Ekim tatil olacak mı?
29 Ekim tatil mi? 29 Ekim, bugün tatil mi? 29 Ekim tatil olacak mı?

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Mesut Yılmaz Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Hadise Cem Yılmaz Hande Erçel
Spor Gökhan Töre Fatih Terim Mbaye Diagne Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ekrem İmamoğlu iyileşti mi? Ekrem İmamoğlu koronavirüsü atlattı mı? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 11:01:23. #1.14#
title