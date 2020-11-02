Ekrem İmamoğlu iyileşti mi? Ekrem İmamoğlu koronavirüsü atlattı mı?

10 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Ekrem İmamoğlu koronavirüsü atlattı mı? Ekrem İmamoğlu iyileşti mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs sürecini vatandaşlar yakındna takip ediyor. Peki, Ekrem İmamoğlu iyileşti mi? Ekrem İmamoğlu koronavirüsü atlattı mı?

EKREM İMAMOĞLU KORONAVİRÜSÜ ATLATTI MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüsü atlattı.

EKREM İMAMOĞLU İYİLEŞTİ Mİ?

İmamoğlu, hastane çıkışında sağlık durumu ile ilgili son bilgileri paylaşacak.

İBB'den yapılan açıklamada, "Yüksek ateş şikâyetiyle, başvurduğu Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde 23 Ekim'den beri tedavi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün 11.30'da taburcu oluyor. Başkan İmamoğlu, hastane çıkışında kamuoyuna bir bilgilendirme yapacak." denildi.