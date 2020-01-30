Ekrem imamoğlu istanbul'a geldi
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Ekrem imamoğlu istanbul'a geldi

Enver ALAS İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi.

30.01.2020 19:01 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:02
Ekrem imamoğlu istanbul'a geldi

Enver ALAS DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , ailesi ile birlikte tatil yaptığı 'dan İstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli seferiyle 17.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, VİP salonundan çıkarak havalimanından ayrıldı.

Kaynak: DHA

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: Ekrem imamoğlu istanbul'a geldi
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