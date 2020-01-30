EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL'A GELDİ
Enver ALAS / İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi.
30.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:25
Enver ALAS/ İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli seferiyle 17.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, VİP salonundan çıkarak havalimanından ayrıldı.
Görüntü Dökümü:-------------
-İmamoğlu ile ailesinin VİP'ten çıkışı
Kaynak: DHA