EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL'A GELDİ
Haberler » Güncel » EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL'A GELDİ - Haber

EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL'A GELDİ

Enver ALAS / İSTANBUL DHAİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte tatil yaptığı Erzurum'dan İstanbul'a geldi.

30.01.2020 18:25 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:25
EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL'A GELDİ

Enver ALAS/ DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , ailesi ile birlikte tatil yaptığı 'dan İstanbul'a geldi. THY'nin tarifeli seferiyle 17.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gelen İmamoğlu, VİP salonundan çıkarak havalimanından ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------

-İmamoğlu ile ailesinin VİP'ten çıkışı


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler