Ekrem İmamoğlu: İlk İcraatlarımdan Birisi Aylık Öğrenci Kartını 50 Liraya İndirmek

Ekrem İmamoğlu: İlk İcraatlarımdan Birisi Aylık Öğrenci Kartını 50 Liraya İndirmek

Ekrem İmamoğlu: İlk icraatlarımdan birisi aylık öğrenci kartını 50 liraya indirmek

Ekrem İmamoğlu: İlk İcraatlarımdan Birisi Aylık Öğrenci Kartını 50 Liraya İndirmek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan bir gün sonra yaptığı açıklamalarda ilk işlerinden birisinin aylık öğrenci kartını 50 liraya indirmek olduğunu söyledi.

Siyasiler ve hükümet yetkilileriyle bir araya gelmesinin önünde bir engel olamayacağını belirten İmamoğlu, "Bu ülkenin cumhurbaşkanı, bakanları kim olursa benim onların ellerini sıkmak için hiç bir engelim yok." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et