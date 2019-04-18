Ekrem İmamoğlu: İlk İcraatlarımdan Birisi Aylık Öğrenci Kartını 50 Liraya İndirmek
Ekrem İmamoğlu: İlk icraatlarımdan birisi aylık öğrenci kartını 50 liraya indirmek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan bir gün sonra yaptığı açıklamalarda ilk işlerinden birisinin aylık öğrenci kartını 50 liraya indirmek olduğunu söyledi.
Siyasiler ve hükümet yetkilileriyle bir araya gelmesinin önünde bir engel olamayacağını belirten İmamoğlu, "Bu ülkenin cumhurbaşkanı, bakanları kim olursa benim onların ellerini sıkmak için hiç bir engelim yok." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com