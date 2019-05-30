EKREM İMAMOĞLU İFTARINI BAĞCILAR'DA AÇTI

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iftarını Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde, Şerife-Ertuğrul Köse çiftinin evinde açtı.Zeytinburnu ve Fatih'teki seçim çalışmalarının ardından Ekrem İmamoğlu, iftar için Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde oturan Kastamonu Taşköprülü Şerife-Ertuğrul Köse çiftinin evini seçti. Evin 19 yaşındaki oğlu Tayyip Erdoğan Köse, İmamoğlu'nu oturdukları binanın kapısında babası ile birlikte karşıladı. İmamoğlu ve aile, daha sonra iftar açmak için diğer odaya geçti. Ezan okunmasıyla iftarlar açıldı. İmamoğlu, iftardan sonra aile fertleriyle fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada İmamoğlu'nun, "Yarın, Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdi derler" şeklindeki esprisi gülüşmelere neden oldu. Evde bulunanlardan biri de, "Tayyip Erdoğan oyunu açıkladı derler" deyince, İmamoğlu, "Olsun, ben ondan da oy istedim" karşılığını verdi. Baba Köse, oğlunun adının hikayesini, "Cumhurbaşkanımız cezaevine girdiğinde, mağdur olduğu için oğlumun adını Tayyip Erdoğan koymuştum. Şimdi, siz mağdur olduğunuz için sizi destekliyoruz" sözleriyle anlattı.İmamoğlu Köse Ailesi ile iftarını açarken, komşuları ve mahalleli de bina önünde birikmeye başladı. İmamoğlu, kısa bir konuşma yaptığı vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Görüntü dökümü

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-İmamoğlu'nun karşılanması

-İmamoğlu'nun aile ile sohbet etmesi

-Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA

- İstanbul