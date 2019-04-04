Ekrem İmamoğlu Hakkında Suç Duyurusu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

İzmir Barosuna bağlı avukat Zülküf Koçoğlu ve arkadaşlarının Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığına ilettiği dilekçede, İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin resmi ve kesin olmayan sonuçlarına göre AK Parti adayı Binali Yıldırım'dan daha fazla oy aldığı bahsi ile kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak belirlediği ifade edildi.

İmamoğlu'nun henüz mazbatasını almadığına dikkat çekilen suç duyurusunda, 2 Nisan'da gerçekleştirdiği Anıtkabir ziyaretini, komutanlık tarafından reddedilmesine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sıfatıyla ziyaret ettiği belirtildi.

Suç duyurusunda şunlar kaydedildi:

"Ziyarette tören usul ve esaslarına aykırı bir şekilde 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' sıfatı ile anı defteri şüpheli tarafından imzalanmıştır. Olayın ardından basına 'İstanbul'un her köşesine üç gündür afiş asan anlayışa karşı, gerçek kazananın kim olduğunu göstermek için onu yazdım. İnancım da bu yöndedir.' şeklinde açıklama yapmıştır.

Şüphelinin bu açıklaması, İstanbul halkına gönderdiği Kandil mesajında 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' sıfatını kullanması, sosyal medya hesabındaki biyografi kısmına aynı sıfatı eklemesi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekte, halkı ikiye bölmekte, şüpheliye oy verenler ve vermeyenler arasında şiddetli gerilim yaratmakta, gerek sosyal medya üzerinden gerekse toplum içerisinde kin ve düşmanlık tırmanmaktadır.

Şüpheli henüz mazbatasını almadan devletimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkmış ve Atatürk'ün hatırasını da bu kin ve düşmanlık gayesine alet etmiştir. Şüphelinin tören usul ve esaslarına aykırı davranışını eleştiren kesime karşı kin ve düşmanlık beslenmeye başlanmış, seçim sonrası henüz hassas olan süreçte toplum düşmanlığa itilmiştir.

Açıkladığımız sebeplerle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ve sayın savcılığınızca resen tespit edilecek diğer suçlar bakımından şüpheli hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını talep için başvuru zorunluluğumuz doğmuştur."

Kaynak: AA