Ekrem İmamoğlu eleştirilere ne yanıt verdi? İBB otobüs bekleyenlerin şikayetlerini gördü
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Ekrem İmamoğlu eleştirilere ne yanıt verdi? İBB otobüs bekleyenlerin şikayetlerini gördü

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu otobüs bekleyenlerin İBB'ye yönelik isyanını ele alan bir karikatürü paylaşarak açıklamada bulundu.

Ekrem İmamoğlu eleştirilere ne yanıt verdi? İBB otobüs bekleyenlerin şikayetlerini gördü
18.07.2020 12:08 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:13

Ekrem İmamoğlu, otobüs bekleyenlerin İBB'ye yönelik isyanını anlatan bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu, paylaşımına "Kurban oliyim, hiç haberim yok" notunu düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de sosyal medya hesabından paylaştığı karikatür ile adından söz ettirdi.

"KURBAN OLİYİM, HİÇ HABERİM YOK"

Otobüs bekleyenlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik isyanını anlatan bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaşan İmamoğlu, "Kurban oliyim, hiç haberim yok" notunu düştü.

İmamoğlu'nun bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

İşte o paylaşım;

Ekrem İmamoğlu eleştirilere ne yanıt verdi? İBB otobüs bekleyenlerin şikayetlerini gördü

İmamoğlu, eleştirilere paylaştığı karikatürle yanıt verdi: Kurban oliyim, hiç haberim yok

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