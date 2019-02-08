Ekrem İmamoğlu, "Deprem ve Yapı Güvenliği Konusu Milli Bir Meseledir"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP il Başkanlığı Kampanya Koordinasyon Çalıştayında yaptığı konuşmada, Kartal'da yaşanan bina faciasına ilişkin olarak, "Türkiye'nin birçok noktasında olduğu gibi özellikle de İstanbul'daki deprem ve yapı güvenliği konusu bir milli meseledir. Çözüme kavuşturmak adına milli meseleye bakar gibi bakarak ortak bir masa kurmanın şart olduğunu ve bunun çözümünü ortak akılla masada bulmak zorunda olduğumuzun altını çizmek istiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı Kampanya ve Koordinasyon Çalıştayı özel bir otelde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Çalıştay'a CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra ilçe belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı. Aday tanıtım toplantısında çektirilen aile fotoğrafı sonrasında CHP'nin Kampanya Koordinasyon Çalıştayı basına kapalı olarak devam etti.

"Deprem ve yapı güvenliği konusu milli bir meseledir"

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP il Başkanlığı Kampanya Koordinasyon Çalıştayında yaptığı konuşmasında, ilk olarak önceki gün Kartal'da yaşanan bina faciasına değindi. Depremin milli mesele olduğunu ve ortak bir masa kurulması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, "Bugün şehrimizi ilgilendiren ve ne yazık ki hepimizi üzen Kartal'daki vahim olayda ölenlere rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye'nin birçok noktasında özellikle İstanbul elbette ki deprem ve yapı güvenliği konusunun bir milli mesele olduğunun altını çiziyorum. Biz bu milli meseleyi hep birlikte el ele hiçbir ayrım yapmaksızın hangi siyasi unsur ya da parti fark etmez, çözüme kavuşturmak adına milli meseleye bakar gibi bakarak ortak bir masa kurmanın şart olduğunu ve bunun çözümünü ortak akılla masada bulmak zorunda olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Bunu ilerleyen zaman diliminde düşüncelerimizin detaylarını sizlerle paylaşacağım. Bugün itibariyle bizi üzen haberler artmasın, can kaybı artmasın yine hayatını kaybeden hemşehrilerime Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

İmamoğlu'ndan CHP'de ki aday belirleme tartışmalarına ilişkin değerlendirme

CHP'de yaşanan aday belirleme sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ekrem İmamoğlu, "Elbette ki parti içi tartışmalar olabilir, parti içi süreci parti içi kurallarla yaşıyor olabiliriz, gelecekte de bunlar konuşuluyor olabilir. Ama şunu unutmayalım, özellikle gönlü kırılmış arkadaşlarımızın bir kez daha düşünmesi, açıkçası bu sürece nasıl katkı sunması gerektiğini ortaya koyması gerekiyor. Onlara da bu anlamda çok titiz, çok ilgili, çok hassas konusunda mutlak bir yol arkadaşları, İstanbul gibi büyük bir hedefe koşan Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak uyarmayı görev biliyorum. Zira parti içi tartışmaları kamuoyuna açık bir hale getirenler ve tartışanlar partimizin hafızasında özellikle bu dönemde yaşananların unutulmayacağını ve zor günde kimin ne yaptığını hep hatırlayarak partinin geleceğine olumlu ya da olumsuz iz bırakacaklarının altını çizmek istiyorum" diye konuştu.

"31 Mart akşamını İstanbullular için bayram gününe çevireceğiz"

Seçimi kazanması halinde herkesin başkanı olacağını dile getiren İmamoğlu, "Dürüst ilkeli, şeffaf, öz güvenli ve bize yakışan bir kampanya ile bu mücadeleden anlımızın akıyla çıkacağız. Gönülleri kırmayacağız ve göreceksiniz İstanbul'daki bütün gönülleri kazanacağız. Zira şahsım için söylemiştim, 'beni tanıdıkça çok sevecekler demiştim' inanıyorum tanıdıkları yol arkadaşlarım var. Ama yeni tanıyacakları yol arkadaşlarımı aynı anlayışla sevecekler. Bugün içinizde taşıdığınız güzel coşkuyu 31 Mart akşamı bütün İstanbullularla birlikte yaşayacağız ve paylaşacağız. O akşamı İstanbullular için bayram gününe çevireceğiz. O gün sadece oy verenler değil oy vermeyenlerin de 1 Nisan sabahı hayatları hiç bu kadar derin nefes almadıkları bir sabaha uyanacaklar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA