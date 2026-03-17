'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasının görülmesine yarın devam edilecek

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının altıncı oturumu görüldü. Duruşmada Ağaç A.Ş. üzerinden usulsüz ihale alan şahıslardan olduğu ve iş adamları ile örgüt adına görüşmeler yaparak rüşvet temin edilmesinde rol oynadığı iddianamede belirtilen iş adamı Hüsnü Yüksel Tunar yaptığı savunmada, "Kadir Gümüş 'Ali Sukas benden para talep etti. Bu talepler karşısında bir 15 bin dolar, 10 bin dolar ve 12 bin 500 dolar kapalı zarf içerisinde Hüsnü'ye verdim Ali Sukas'a götürdü' demiş. Ben buna dair nasıl savunma yapacağımı bilmiyorum. Keşke gözlerinin içine bakarak sorsam 'Kadir bey sen neden böyle bir şey söyledin' diye. Ben bu hikayeye yerleştirilmişim. Ertan Yıldız'ı hayatımda hiç görmedim. Sıfır görüşme, sıfır baz kaydı. Ben iş insanıyım" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının altıncı oturumu, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görüldü. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada tutuklu sanık iş adamı Hüsnü Yüksel Tunar savunma yaptı.

Hüsnü Yüksel Tunar hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede Simge Fidancılık Peyzaj Sanayi ve Ticaret Limited ile Yaşam Peyzaj Fidancılık Sanayi ve Ticaret Limited unvanlı firmalarla Ağaç A.Ş.'den çok sayıda yüksek montanlı iş aldığı aktarıldı. Tunar'ın aynı zamanda örgüt üyesi Ali Sukas'ın başka kişilerle yaptığı rüşvet görüşmeleri sonrasında rüşvet parasını teslim aldıktan sonra örgüt yöneticisi Ertan Yıldız'a teslim edilmek üzere Sukas'ın şoförü aracılığı ile örgüt yöneticisinin şoförü Bayram Yıldırım'a teslim ettiği belirtildi. Tunar'ın rüşvet paralarının teslim alınması ve bu paraların örgüt yöneticisine iletilmesinde rolü dikkate alındığında örgütün amaç ve faaliyetleri kapsamında eylemlerini gerçekleştirdiği, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu iddianamede belirtildi. İddianamede Hüsnü Yüksel Tunar'ın örgüt yöneticisi Ertan Yıldız ile birlikte hareket ettiği, Ağaç A.Ş. üzerinden usulsüz ihale alan şahıslardan olduğu, yapılan seçimler için iş insanları ile örgüt adına görüşmeler yaparak rüşvet temin edilmesinde etkin rol oynadığı da aktarıldı.

Sanık Tunar iddianamede yer alan suçlamalara karşı savunmasında, "Orman mühendisiyim piyasada serbest olarak çalışıyorum. 12 yıl boyunca fidancılık yaptım, yurt dışından bitki getirdim. Fidanlığı kapatıp daha büyük projelere yöneldim. Büyükşehir ile ilk çalışmalarım 1997-1998 yıllarında oldu. İSTAÇ'a 2-3 iş yaptım. Ağaç A.Ş. daha sonra kuruldu. Benim mesleki hayatım Ağaç A.Ş.'den daha yaşlı. 1 Haziran'da telefon ile çağırıldım ve ifadeye gittim. Emniyet sorgusunda bana para gönderildiğine ilişkin Kadir Gümüş'ün ifadesi soruldu. Ben bunun doğru olmadığını söyledim. Ayrıca ifademde böyle bir şey söz konusu değil dedim ve tutuklandım. Hukuki olarak bunun karşılığı nedir ben bilmiyorum. 3 buçuk ay tutuklu kaldım. Daha sonra ev hapsi kararı ile tahliye oldum. 4 gün sonra polisler ile evden alınarak ifadeye götürüldüm ve tutuklandım. Kadir Gümüş 5 kez ifade vermiş. Son ikisi etkin pişmanlık ifadesi. '2024 yılı içerisinde biri 10 bin dolar birisi 15 bin dolar olmak üzere benden para alındı. Bu paraları Hüsnü Yüksel Tunar aldı' demiş. Bir sonraki ifadesinde ise 'Ali Sukas benden para talep etti. Bu talepler karşısında bir 15 bin dolar, 10 bin dolar ve 12 bin 500 dolar kapalı zarf içerisinde Hüsnü'ye verdim Ali Sukas'a götürdü' demiş. Ben buna dair nasıl savunma yapacağımı bilmiyorum. Keşke gözlerinin içine bakarak sorsam 'Kadir bey sen neden böyle bir şey söyledin' diye. Ben bu hikayeye yerleştirilmişim. Ertan Yıldız'ı hayatımda hiç görmedim. Sıfır görüşme, sıfır baz kaydı. Ben iş insanıyım. İnsanlarla ticaret yapabilirim. Ben 2020'den sonra Ağaç A.Ş. ile evet yoğun olarak çalıştım. Kendi çapımda yapabileceğim işleri yaptım. Ne için böyle bir şey yapayım ben? Menfaatim ne? Neden böyle bir taşımacılık yapayım? Bir makam beklerim, daha fazla iş beklerim. Hiçbir siyasi partiye üye olmadım, siyasetle hiçbir alakam yok. Bu fiilleri işlemem için hiçbir neden yok. Ağaç A.Ş. de çok tercih edilen bir alan değildir. Çünkü riski yüksektir. Ali Sukas ile aynı fakülteden mezunuz" dedi.

Tunar'ın avukatlarının savunmasının ardından mahkeme duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı