'Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü' davasında Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas savunmasına devam etti

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının sekizinci oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşma Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın savunması ile devam etti. Sukas, "Bir örgüte üye olduğum iddiasını kabul etmiyorum. Böyle bir örgütün varlığını da kabul etmiyorum. İddialar gerçek dışıdır ve bazı kişilerin tarafıma yönelttiği iftiradır. Ekrem İmamoğlu ile hiyerarşik ilişkim söz konusu değildir" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının sekizinci oturumu Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada bazı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, taraf avukatları, sanık yakınları ve izleyiciler hazır bulundu. Duruşmada geçtiğimiz hafta savunma yapmaya başlayan Ağaç A.Ş. Genel Müdürü tutuklu sanık Ali Sukas'ın beyanlarının alınmasına devam edildi.

Sukas savunmasında, "Biz Sayıştay denetimine tabiyiz. Hem Ticaret Kanunu'na göre şirketin menfaatlerini korumamız gerekiyor hem de kanuna göre hareket etmemiz gerekiyor. Çok dikkatli ve prensipli hareket etmek zorundayız. Bizim zarar etme lüksümüz yok. 2023 seçimlerinde eşimin seçim çalışmaları için biz bir ön hazırlık yapmamıştık, geç kalmıştık biz. Seçimde çalışmaya yönelik küçük ticari araçlara ihtiyacımız vardı. Bu konuyu iş insanı Ahmet Sari ile konuştum. '8-10 tane bulduk' dedi. Fiyatını konuştuk. Seçime 1 ay vardı. 180-200 bin civarında hepsine 1 ay kira bedeli biçti. Anlaştık. Seçimden sonra araçları teslim ettiğimizde, ödeme yapmak istedik ancak 'bizim size desteğimiz olsun, katkımız olsun' dedi. Ben bunu kabul etmek istemedim. Ahmet Sari benim gözümün içine bakarak 'ben Ağaç A.Ş.'den alacaklarımı alamıyorum. O yüzden bunları vermek zorunda kaldım' derse ben bu cezayı yatmaya hazırım. Bir örgüte üye olduğum iddiasını kabul etmiyorum. Böyle bir örgütün varlığını da kabul etmiyorum. İddialar gerçek dışıdır ve bazı kişilerin tarafıma yönelttiği iftiradır. Ekrem İmamoğlu ile hiyerarşik ilişkim söz konusu değildir. Bir çıkar örgütüne adanmışlık gösterdiğim iddiası söz konusu değildir. Dosyada suçlandığım eylemlerde tek bir para transferi yoktur. Beraat edeceğime inancım tam" dedi.

Ali Sukas'ın savunmasının ardından duruşmaya 1 saat ara verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı