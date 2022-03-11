EKREM İMAMOĞLU: BOĞAZ ULAŞIMI DURDU

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'daki kar yağışı etkisini sürdürürken İBB Başkanı İmamoğlu Boğaz'daki ulaşımın durduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) karın etkisi altındaki İstanbul'daki gelişmeleri aktardı. Cumartesi günü karın yoğun yağmasını beklediklerini ifade eden İmamoğlu, İstanbulluların programlarını iptal etmesini talep etti. "Hava koşullarına hazırlıksız yakalandığınız noktada başkalarının da hayatlarını tehlikeye atabilirsiniz" diye belirten İmamoğlu, "Çok zaruri olmadıkça vatandaşlarımız trafiğe çıkmasınlar" diye uyardı.

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-İmamoğlu'nun açıklamaları

Demirören Haber Ajansı / Güncel