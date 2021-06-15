Ekrem Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Doç. Dr. Ekrem Güler'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Doç. Dr. Ekrem Güler geliyor. Peki, Ekrem Güler kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, görevi ne? Ekrem Güler'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.