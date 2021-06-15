Ekrem Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Doç. Dr. Ekrem Güler'in hayatı ve biyografisi!
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Ekrem Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Doç. Dr. Ekrem Güler'in hayatı ve biyografisi!

Ekrem Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Doç. Dr. Ekrem Güler'in hayatı ve biyografisi!
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Doç. Dr. Ekrem Güler geliyor. Peki, Ekrem Güler kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, görevi ne? Ekrem Güler'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Doç. Dr. Ekrem Güler'in biyografisi merak edildi. Peki, Ekrem Güler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır? Detaylar yazımızda...

EKREM GÜLER KİMDİR?

Ekrem Güler, Erzurum'un Hınıs ilçesinde dünyaya gelmiştir. Doç. Dr. Ekrem Güler, Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde Kardiyoloji uzmanı olarak çalışmaktadır.

Ekrem Güler Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi mezunudur. Mezun olduktan sonra çeşitli hastanelerde çalışmıştır. Son eğitimini 2010 yılında İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji bölümünde almıştır. Ekrem Güler, 2005-2010 yılları arasında Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev almıştır. Ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi hastanelerinde çalışmıştır.

Dr. Öğr. Üyesi, Doç. Dr. Ekrem Güler Kardiyoloji uzmanıdır.

Hizmet verdiği alanlar:

  • Efor treadmil testi,
  • Anjiyografi,
  • Kalp bypass ameliyatı,
  • Stent(koroner anjiyoplasti) alanlarında hizmet vermektedir.

Ek olarak Üfürümler, Kalp Kası Hastalıkları, EKO, Nefes Darlığı hastalıkları konusunda çalışmalar yapıyor.

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Ekrem Güler kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Doç. Dr. Ekrem Güler'in hayatı ve biyografisi! - Haberler
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