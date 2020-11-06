Ekrem Genç: Hedefimiz Dünya Çapında Bir Türk Markası Olmak

1972 Şanlıurfa Siverek doğumlu olan Ekrem Genç, 10 kardeşin en küçüğü. Ortaokul 1.ci sınıfa kadar okuyan ve iş hayatına çok erken yaşta tamircilikle atılan Genç, birçok sektörde başarılı işlere imza attıktan sonra 13 yıl önce Salkom Kozmetik'i kurmuş ve bir Türk markasını dünyaya tanıtmayı başarmış.

Türkiye'nin en çok tercih edilen kozmetik markaları arasına adını yazdırmayı başaran Salkom Kozmetik'in Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Genç ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.

Salkom Kozmetiği kurmaya ne zaman karar verdiniz? Neden bu sektör?

Salkom'u 2002'de aile şirketimiz devir aldı, ben de bu aileye 2007 yılında katıldım ve 1 yıl sonra firmanın tek sahibi ve yetkilisi oldum. İşimi çok sevdiğimden dolayı bu yolda keyifle ve büyük bir azimle yürümeye devam ediyorum. Ben eskiden araba tamircisi idim şimdi insanları tamir ediyorum biri mekanik biri canlı…

Markanız ve ürün gruplarından bahsedebilir misiniz?

Markalarımız Salkom, Rochcell, Latisse, Mori, Epimori, Expert Plus, Gerovital… Bu markalarımızla ve devam eden projelerimizle tüm dünyaya harika ürün grupları sunmaya devam ediyoruz. Markamızda; saç bakım ürünleri, cilt bakım ürünleri, saç boyaları, ağda grupları ve makyaj ürünleri bulunuyor. Ayrıca yurtdışında partner firmalarımızın kendi markalarında fason ürünler yapıyoruz.

Kozmetik sektöründe birçok marka gücünü yabancı firmalardan alırken, siz tamamen Türk yapımı bir şekilde ilerliyorsunuz ve iddialısınız. Neden bu şekilde ilerlemeyi uygun görüyorsunuz bahsedebilir misiniz?

Tüm gücümüzü ülkemden ve bayrağımdan alıyorum. Ülkesini seven ve sayan bir iş adamı olarak her zaman büyümeye ve kendimizi geliştirmeye, katma değere odaklıyız. Basamakları tek tek çıkmak, emin adımlarla ilerlemek, başarıyı sindirmek benim için çok kıymetli. Ben sevgi ile büyüyen bir aile yaratmayı hedefledim ve tam da hayalimdeki aileye sahip oldum. Emekle, sevgiyle ve tutkuyla büyüyor bu güzel aile.

Peki, kadınlar neden pahalı markaların daha iyi olduğunu düşünüyorlar? Bu algıyı nasıl yıkabiliriz?

İnsanların marka takıntısını Salkom ailesi olarak yıkmaya devam ediyoruz. Bir kreme 1.000 tl ödeme yapıp aynı sonucu bizden de almaya başlayınca evet 100 tl'lik bir ürünle de aynı etkiyi görebildiğini deneyimleyen hanımların bu önyargısını kırdığımızı düşünüyorum. Tüketici bence fazlasıyla bilinçlenmeye başladı. Ürünlerimize çok güvendiğim için rahatlıkla bunu söyleyebilirim ki, yerli malı yurdun malı, herkes bunu kullanmalı…

Yeni projelerinizin yolda olduğunu duyduk...

Türkiye'de ve yurtdışında Salkom kozmetik olarak seminerler, tanıtımlar, fuarlar, sosyal projeler gerçekleştiriyoruz. Onlarca ülkeden sektör profesyonellerini ülkemize davet edip büyük etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Amacımız Türkiye ekonomisine çok büyük etkinlikler yapıyoruz ve Türkiye ekonomisine değer katmak. Türk bayrağını daha çok ülkede dalgalandırmayı hedefliyoruz.

Evet,Ekim 2021'de, 35 ülkenin katılımı ile Antalya'da çok büyük bir organizasyona Salkom Kozmetik ailesi olarak ev sahipliği yapacağız ve dünya kozmetik sektörüne bir türk markası olan Salkom markamızı iyi bir şekilde lanse edeceğiz. MENŞEİ TÜRKİYE olan ürün gruplarımızı daha çok ülke tanıyacak.

Kaynak: Haberler.com / Bengü Arslan