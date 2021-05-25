Ekrem Alfatlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ekrem Alfatlı'nın hayatı ve biyografisi!

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Ekrem Alfatlı kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli? Ekrem Alfatlı'nın kariyeri ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki, Ekrem Alfatlı kimdir? Detaylar yazımızda.

EKREM ALFATLI KİMDİR?

1964 Bursa doğumlu Ekrem Alfatlı Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı'dır.

Ekrem Alfatlı doğum tarihi : 1964

Ekrem Alfatlı kaç yaşında : 56 yaşında

Ekrem Alfatlı mesleği ne : Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Ekrem Alfatlı nereli : Bursa

İlk ve ortaöğrenimini Bursa'da tamamlayan, Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nde alan Alfatlı, askerliğini müteakip Dış Ticaret konusunda da ayrıca ön lisans eğitimini tamamladı. Uzun yıllar özel sektörde muhasebe müdürlüğü ve yönetici olarak görev yapan Alfatlı, 1996 yılında kendi Mali Müşavirlik Bürosu'nu açtı. Yaklaşık 15 yıldır da serbest olarak Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız denetçi olarak çalışmaktadır.

Bursa SMMM ve YMM Odasının çeşitli kurullarında görev aldı; TÜRMOB ve Bursa SMMM Odası'nın eğitmen kadrosunda İş Mevzuatı; Denetim ve Meslek Hukuku, TTK ile Borçlar Kanunu derslerinin eğitimini verdi. Mesleki seminerlerinin yanı sıra uygulamalı ekip çalışmalarına başkanlık yaptı.Mesleki , siyasi ve spor konularındabirçok dergide yazıları ve makaleleri mevcuttur.Bursa SMMM odası disiplin kurulu üyeliği, İki dönem Bursa YMM odası Denetleme kurulu ve Disiplin Kurulu üyeliği,sayılabilecek faaliyetlerden bazılarıdır.

Birçok platform ve dernekte aktif görev aldı. Yaklaşık 40 yıldır Aktif sporculuğu yanında, Karate Milli Hakemliği; İki dönem TKF Denetleme Kurulu Başkanlığı görevinin yanında ,Karate alanında faaliyet gösteren amatör spor kulübü başkanlığını da yürütmektedir.

BBP nin kuruluşundan bu yana BBP'nde Bursa İl Başkan yardımcılığı, İl Başkanlığı, MKYK Üyeliği, Genel Muhasip Yardımcılığı, BBP Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. Halen BBP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yapmaktadır.AyrıcaBBP den Milletvekili, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Genel meclisiadaylıkları bulunmaktadır.

Alfatlı Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığını; Ay Bir (İslam Ülkeleri Akademisyen Yazarlar Birliği) denetleme kurulu başkanlığı, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı kurucu üyesi,Uzun yıllardan bu yana Bursa da faaliyette bulunan Bisag (Bursa İhtisas ve Stratejik Araştırmalar Grubu) üyeliği, ayrıca birçok dernek ve sivil toplum kuruluşunda gerek üye , gerekse de yönetici olarak topluma faydalı olma konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Ekrem Alfatlı, evli üç çocuk babası ve üç torun dedesidir.