Son Dönemin En Çok Tartışılan İsmi Buket Aydın'ın Patronu Yıldırım Demirören'le Aşk Yaşadığı İddia Edildi
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın'la ünlü iş adamı Yıldırım Demirören'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalarla tepki çeken Buket Aydın'ın Kanal D'deki işine son verildiği haberleri gündemde düşmezken, bomba bir iddia ortaya atıldı.
SON DÖNEMİN ÇOK KONUŞULAN İSMİ İLE AŞK YAŞIYOR
Medyaradar'ın haberine göre, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in son dönemin en çok konuşulan ismi Buket Aydın'a ilgisi olduğu iddia edildi.
DÜĞÜNDE ORTAYA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ
Söz konusu aşk iddiası, Yıldırım Demirören ve Revna Demirören çiftinin kızları Yelda Demirören ile merhum işadamı Hasan Kalyoncu ile Nevin Kalyoncu'nun oğlu Haluk Kalyoncu iki bine yakın davetlinin katıldığı törende ortaya çıktı.
DÜĞÜNE DAVET EDİLMEMİŞ
Ortaya atılan diğer bir iddiaya göre, Demirören Ailesinin içindeki Buket Aydın gerilimi sürerken, bombanın fitili 'Düğün Gecesi' ateşlenmiş. Bir iddia da odur ki, Buket Aydın düğüne davet edilmemişti.
REVNA DEMİRÖREN TEPKİ GÖSTERDİ
Davetsiz olarak gittiği düğünde Buket Aydın'ı gören Revna Demirören, "Bu kızın ne işi var? Kim çağırdı buraya" diyerek tepki gösterdiği söylendi.
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İNSAN KENDİ KALESİNE "GOL" ATAR MI?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Chp belediyeyi almasıyla kadının ne ilgisi var denyolar sapla samanı karıştiriyorsunuz bir bitmediniz gitdi çocuk gibi ağlayıp duruyorsunuz aglaklar sizi neymiş kadin gülMuş amma zoruna gitmiş birilerinin baksana derdi bunlara kalmış umarım bir ara unutmayi basarirsinizCevap Yaz Yayından Kaldır
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Son gülen iyi güler demiştim ,şimdi bizler gülüyoruz sana BuketcimmmCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HABERLERİ SUNARKEN UYDURUP ABARTILI HABER SUNUYORDUN. NASILMIŞ BU DUYGU İNSANIN BAŞINA GELİNCE?? EEE SIRAYLA BU İŞLER. ARKADAŞIMIN HABERİ YAPMIŞ % 70 UYDURUKTU. BÜTÜN KARİYERİNİ SARSMIŞTI.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Gündemi değiştirmek için hazırlanmış basit bir haber. At çamuru izi kalsın, zora düşsün.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır