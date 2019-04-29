Son Dönemin En Çok Tartışılan İsmi Buket Aydın'ın Patronu Yıldırım Demirören'le Aşk Yaşadığı İddia Edildi

Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuk ettiği programda attığı kahkahalarla tepki çeken Buket Aydın'ın Kanal D'deki işine son verildiği haberleri gündemde düşmezken, bomba bir iddia ortaya atıldı.

SON DÖNEMİN ÇOK KONUŞULAN İSMİ İLE AŞK YAŞIYOR

Medyaradar'ın haberine göre, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in son dönemin en çok konuşulan ismi Buket Aydın'a ilgisi olduğu iddia edildi.

DÜĞÜNDE ORTAYA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Söz konusu aşk iddiası, Yıldırım Demirören ve Revna Demirören çiftinin kızları Yelda Demirören ile merhum işadamı Hasan Kalyoncu ile Nevin Kalyoncu'nun oğlu Haluk Kalyoncu iki bine yakın davetlinin katıldığı törende ortaya çıktı.

DÜĞÜNE DAVET EDİLMEMİŞ

Ortaya atılan diğer bir iddiaya göre, Demirören Ailesinin içindeki Buket Aydın gerilimi sürerken, bombanın fitili 'Düğün Gecesi' ateşlenmiş. Bir iddia da odur ki, Buket Aydın düğüne davet edilmemişti.

REVNA DEMİRÖREN TEPKİ GÖSTERDİ

Davetsiz olarak gittiği düğünde Buket Aydın'ı gören Revna Demirören, "Bu kızın ne işi var? Kim çağırdı buraya" diyerek tepki gösterdiği söylendi.