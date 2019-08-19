Ekranların en eğlenceli komedi programı , İzmir'e geliyor

19.08.2019 17:08

19 Eylül Perşembe akşamı Fuar Açıkhava Tiyatrosunda en sevilen skeçlerini İzmir seyircisiyle buluşturmaya hazırlanan Güldür Güldür Show ekibi İzmirlilere eğlence dolu bir gece yaşatacak.

"Bu eğlenceyi yaşamak isteyen tüm İzmirlileri bekliyoruz"

BKM Ege Bölge Temsilcisi Erhan Gölbey Güldür Güldür Show ekibinin yeniden İzmirli sevenleriyle buluşacak olmasından dolayı oldukça heyecanlı olduklarını ifade etti. Erhan Gölbey, "Türkiye'nin en sevilen, her hafta seyircileri ekran başına kilitleyen eğlence programı Güldür Güldür Show ekibi yeniden İzmir seyircisine kahkaha dolu unutulmaz bir gece yaşatacak. Bu eğlenceyi yaşamak isteyen tüm İzmirlileri 19 Eylül Perşembe akşamı Fuar Açıkhava Tiyatrosuna bekliyoruz" dedi.

19 Eylül Perşembe akşamı Fuar Açıkhava Tiyatrosunda yaşanacak kahkaha dolu gecenin biletleri Biletix'te.

Kaynak: Bültenler