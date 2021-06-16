Ekranlara geri döneceğini açıkladı

Şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Bir süredir ekranlardan ve sahnelerden uzak kalan güzel şarkıcı, sevenlerini mutlu edecek haberi muhabirlerle paylaştı

Önümüzdeki aylarda yeni televizyon programı ile sevenleriyle buluşacağı müjdesini veren Mutlu, "Şu sıralar tatil sürecimiz devam ediyor. Ama yakın zamanda da televizyon programımız başlayacak. Bir taraftan da onun için hazırlıklarımız devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Snob Magazin