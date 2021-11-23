Ekranlara dönüş sinyali verdi

Öztürk, "Yakın arkadaşım modacı Erol Albayrak ile görüşmek için Nişantaşı'na geldim. Görüşme sonrası biraz vitrin bakma olayına girdim" dedi.

Sözlerini sürdüren ünlü oyuncu, "Son 1 yıldır pandemi nedeniyle eve kapanmıştım. 3. doz aşımı da oldum. Kafam biraz daha rahat. Aklıma yatan iyi bir proje olursa dizi setlerine dönmeyi düşünüyorum." dedi.

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