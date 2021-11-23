Ekranlara dönüş sinyali verdi
En son 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde rol alan ünlü oyuncu Sema Öztürk, alışveriş için City's Nişantaşı'nda görüntülendi. Öztürk, ekranlara dönmek istediğini söyledi
Öztürk, "Yakın arkadaşım modacı Erol Albayrak ile görüşmek için Nişantaşı'na geldim. Görüşme sonrası biraz vitrin bakma olayına girdim" dedi.
Sözlerini sürdüren ünlü oyuncu, "Son 1 yıldır pandemi nedeniyle eve kapanmıştım. 3. doz aşımı da oldum. Kafam biraz daha rahat. Aklıma yatan iyi bir proje olursa dizi setlerine dönmeyi düşünüyorum." dedi.
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